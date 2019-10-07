قبل انتهاء ولايتها.. ملكة جمال لبنان في خطوة مميزة

تمضي ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الاسابيع الاخيرة حاملة هذا اللقب، فتتنقل في ربوع لبنان وبين أجمل مناطقه، مستفيدة من كل لحظة تعيشها بينما تمثل وطنها وتنقل أجمل صورة عنه في الداخل وحتى الى الخارج، قبل ان تسلّم التاج واللقب الى شابة لبنانية جديدة، تحمل في جعبتها قضية محقة وتتمتّع بصفات مميزة وثقافة عالية لتنال اللقب عن جدارة.

Advertisements

ومن ضمن جولات مايا رعيدي، كانت محطتها منذ ايام في مسقط رأسها تنورين، حيث زارت محمية شجرة الأرز الوطنية واستمتعت بوقتها هناك. مايا وثقت اللحظة بصورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها حاملة لوحة رُسمت عليها صورتها مرفقة باسمها، وارفقت مايا الصورة بالتعليق التالي: “كان اليوم يومًا خاصًا، ليس فقط لأنني أمضيته في محمية شجرة الأرز الوطنية في تنورين، مسقط رأسي، ولكن أيضًا كان يشرفني أن أزرع شجرة أرز ولديّ لوحة تمثل اسمي. ما لمست حقا قلبي اليوم هو الجمال الذي يحمله لبنان في شعبه وطبيعته. أحد شروط السعادة الأولى هو أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة لن تنقطع”.

صورة مايا نالت اعجاب المتابعين، كما لاقت الكلمات التي طبعتها تأييداً من قبل عدد كبير من محبيها الذين شدد على أهمية العلاقة التي تربط بين الانسان والطبيعة، كما لفت الى الخطوة المميزة التي قامت بها مايا، والتي تتمثل بزرع شجرة أرز، خصوصًا في هذا الوقت الذي باتت فيه الطبيعة مهمشة والاشجار تُقطع وعدد منها مهدد بالانقراض بسبب المعاملة السيئة والظالمة التي تلقاها الطبيعة من الانسان.

يذكر ان مايا تستعد لتسليم اللقب الى خليفتها في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الذي سيقام قريبا وسينقل عبر شاشة الـLBCI.