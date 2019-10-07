المكسيكية ميشيل هيويت زاباتا ملكة جمال السياحة العالمية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتمت نهائيات مسابقة ملكة جمال السياحة العالمية 2019 يوم أمس الأحد في مدينة تشينغداو الساحلية بشرق الصين. حيث فازت ملكة جمال السياحة المكسيكية ميشيل هيويت زاباتا بالبطولة. وفيما حلّت وصبفةً أولى سفيتلانا ماميفا من كندا، جاءت رو يا (Ruoyi) من الصين بمركز الوصيفة الثانية Advertisements الجدير ذكره أن المتسابقات اللواتي شاركن من أكثر من 60 دولة ومنطقة. بما في ذلك الولايات المتحدة وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) وكذلك الدول والمناطق ذات الصلة بـ (BRI" (Belt and Road Initiative" قد اجتمعوا في مدينة تشينغداو في الفترة من 24 سبتمبر إلى أكتوبر 6 للمشاركة في المسابقة، وقدمن خلال خلال نهائيات المسابقة عروضاً للزيّ الشعبي الخاص بتراث بلدهن.

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