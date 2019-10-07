تراند اليوم : مطلوب عريس لهيفاء وهبي .. الموضوع كبير و صورها احلوت – أتفرج

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، وأعلنت في تدوينة “عما تحتاجه”.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورتين لإطلالتها الجديدة في جلسة تصوير جديدة، التي ارتدت فيها فستانا ضيقا قصيرا باللون البرتقالي الغامق، مزين بخطوط عشوائية سوداء اللون.

وأرفقت هيفاء وهبي صور إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: “القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم”.

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وقالت الفنانة اللبنانية في التدوينة الثانية: “كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق”، وأرفقتها بإيموجي “غمزة”.