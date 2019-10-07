تراند اليوم : مشاعل الشحي تتخلي عن حجابها أثناء جولتاه في الفلبين – صور

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس.

وظهرا فيه أثناء وجودهما في أحد الشوارع بالفلبين وهما يصاحبان إحدى الأغنيات عن طريق تحريك الشفاه.

ولفتت الفنانة الأنظار بظهورها من دون غطاء الرأس تماماً حيث اكتفت بوضع قبعة على شعرها الذي ظهر الجزء الأكبر منه.

وأطلق ذلك موجة من التعليقات خصوصاً أن مشاعل بكت في وقت سابق في مقطع مصور بسبب نشر فيديو لها من دون حجاب.

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ومما كتبه المتابعون: “كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شصار الحين؟” و”والحجاب اللي كانت تصايح عليه؟!” و”فين راح الحجاب؟” والله حلو كاب طلع الحجاب. حلوحلو حلو 2020 كل شي فيها”.

ودافع عنها آخرون مشيرين إلى أنها نزعت الحجاب لأنها تزور خالها وخالتها في الفليبين وهو ما أوضحته سابقاً من خلال مقطع مصور ظهر فيه الأخيران.