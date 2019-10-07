عاصي الحلاني يطل بالفيديو لأول مرة ويطمئن جمهوره

أطل الفنان عاصي الحلاني، من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يشارك لأول مرة كمدرب فيه إلى جانب نانسي عجرم ومحمد حماقي، وظهر وهو بكامل صحته وعافيته وتألقه وعفويته.

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عاصي الحلاني نشر فيديو على أغنية "كيف" وهي ألحانه وكلمات جورج يمين والحان داني حلو، وعلق عليه "رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصوير"ذا فويس كيدز" الحمد لله انا بخير ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع احلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا".

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وبذلك يكون عاصي احلاني، قد شُفي تماماً من تداعيات الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب سقوطه عن حصانه، وعاد إلى مزاولة نشاطه الفني من خلال إستكمال تصوير برنامج "ذا فويس كيدز"، على أن يحيي خلال الفترة المقبلة ثلاث حفلات في مصر، أولها غداً الثلاثاء الواقع في 8 من شهر تشرين الأول\أكتوبر الحالي ويليها حفل في 11 من الشهر نفسه في دار الأوبرا في الإسكندرية، على أن يحيي حفل رأس السنة في اوتيل كونكورد السلام بمناسبة إفتتاح صالة آدم.

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يشار بأنها المرة الأولى التي يغيب فيها عاصي الحلاني عن برنامج "ذا فويس" وهو الفنان الوحيد الذي شارك في كل مواسمه السابقة، مستبدلاً هذه السنة إطلالته فيه بإطلالته في برنامج "ذا فويس كيدز" بعد إعتذار كاظم الساهر وتامر حسني، بسبب إنشغلاتهما الفنية، وبذلك تكون نانسي عجرم الفنانة الوحيدة التي أطلت في كل مواسم هذا البرنامج.