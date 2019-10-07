درة في السويد لافتتاح العرض العالمي لفيلم يوم وليلة

تسافر الفنانة التونسية درة إلى السويد صباح غد الثلاثاء، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة" في حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، وتستغرق الرحلة يومًا واحدًا فقط وذلك لانشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل". وقالت درة إنها تتمنى ينال الفيلم إعجاب الجمهور هناك ويلاقي ترحيبا من الجمهور عند عرضه في مصر، مضيفة أن التجربة كانت ممتعة جدا بالنسبة لها وسعيدة بالتعاون مع نجوم بحجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وغيرهم من أبطال الفيلم. إقرئي أيضًا: Advertisements أصالة تشعر بالألم وما حقيقة انفصالها عن زوجها طارق العريان؟ يشاركها في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم. إقرئي أيضًا: بالصور: هيفاء وهبي في أجمل إطلالاتها يُذكر أنه من المقرر عرض الفيلم في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب.

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