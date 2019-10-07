أصالة تشعر بالألم وما حقيقة انفصالها عن زوجها طارق العريان؟

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات، حول طبيعة علاقة المطربة السورية أصالة بزوجها المخرج طارق العريان، الذي لم تعد تظهر معه، حتى أنها حضرت إلى بيروت قبل أيام تلبية لدعوة المصمم نيكولا جبران، واحتفلت معه بعيد ميلاده، ورافقها شقيقها أنس بينما غاب زوجها.

وقد تردّد أن أصالة تعيش حالة من الحزن، بعد تورط العريان في علاقة عاطفية جديدة مع فنانة شابة، وساهم في ترويج الشائعة منشورات أصالة على "انستقرام" التي أعلنت خلالها صراحة أنها تعيش أزمة نفسية.

وقد شاركت الفنانة معجبيها على موقع إنستقرام صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء ، أنتفض ألماً ، وأفيض أملاً.

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وكانت أصالة قد نشرت خواطر اثارت قلق محبيها قبل ايام اذ كتبت: لا أعرف تحديدًا بماذا أُفكّر، ولا ما أُربد، حتّى الأماني مُتناقضه، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ واسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالبًا ما يقولونه لا يطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟.

تابعت: شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا، فكيف يعبّر الكلام عنّ هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضًا، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة.

اختتمت: أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة، مرحلة قدّ لا تكون هيّنة، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدو كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيرًا لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟.