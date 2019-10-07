اوزجان دنيز ينفصل عن زوجته وهذا ما فعله بعد طلاقهما

أكّدت صحيفة "الصباح"، انفصال الطليقين اوزجان دينيز وفايزة اكتان بعد ثلاثة أشهر من طلاقهما. إقرئي أيضًا: تشاي ماكسيموس... عارضة أزياء مميزة وملفتة وقالت الصحيفة إنّ اوزجان ترك المنزل واستأجر فيلا ضخمة في نفس المنطقة ليكون قريب من ابنه. Advertisements وكان الممثل قد تزوّج في شهر مارس من العام الماضي، وبعد سنة على زواجه، بدأت بوادر المشاكل مع زوجته، فقررا الطلاق. إقرئي أيضًا: ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية بسبب "رسالة خاصة" وقد تطلقا بهدوء وكانت المفاجأة أن اوزجان عاد قبل فترة ليسكن في نفس الفيلا مع طليقته وابنهما، وكانا يخرجان باستمرار، ما أوحى أنهما استأنفا حياتهما الزوجية، قبل أن يقررا الانفصال بشكل نهائي هذه المرة.

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