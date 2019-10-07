بالصور: هيفاء وهبي في أجمل إطلالاتها

في إطلالاتها الأخيرة، أبهرت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها، بأكثر من لوك متجدّد، بعد فترة طويلة من الاحتجاب، حيث كانت تنشر القليل من الصور وتغيب طويلاً.

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فقد ظهرت هيفاء بثلاث لوكات في حفل انتخاب ملك جمال لبنان، بشعر كستنائي طويل، وعادت ونشرت صورة لها وهي تملأ خزان سيارتها بالوقود وقالت "كل ما احتاجه صديق جيد وخزان مليء بالوقود لأنطلق".

يذكر أن هيفاء بدأت تصوير فيلمها الجديد "عقد اسكندر" الذي يجمعها بالنجمين معتصم نهار واحمد الفيشاوي، ولم يعرف بعد ما اذا كانت ستغيب عن دراما رمضان 2020.

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