صفاء الهاشم تتقدم باقتراح تطالب بترحيل فئات معينة من الوافدين في الكويت

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - في ظل تصريحاتها الدائمة والمثيرة للجدل حول الوافدين في الكويت ومحاربتها لهم دائما ومطالبتها بترحيلهم وفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم .

خرجت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” بإقتراح جديد تقدمت به إلى البرلمان الكويتي والذي يتضمن مطالبة بترحيل فئات معينة من الوافدين في الكويت ووضعهم في القائمة السوداء ومنع دخوله إلى الكويت بعد ذلك هو وعائلته .

وأرجعت ذلك إلى أن معدل الوافدين في الكويت وصل إلى مؤشر خطير وهو ما سبب ربكة في المجتمع وأن الهدف من ترحيلهم هو حماية التركيبة في المجتمع الكويتي والحد من زيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة .

وتمثلت الفئات المقدمة في الاقتراح المطالب بترحيلها في : من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع و عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض و من يعمل عند غير كفيله .

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وأيضا من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة و الإقامات المنتهية الصلاحية و المعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية .

وأكدت صفاء الهاشم في اقتراحها على ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكمها أو عفي عنه و ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية وأن كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامه 500 دينار كويتي .

وقالت أن من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون .

وتضمن الاقتراح أيضا تحديد إقامة الوافد في الكويت مدة لا تتجاوز خمس سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى .. وأخيرا ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله .