احمد سعد ينفي تصريحات سمية الخشاب عن التصالح

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - بعد أن خرجت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” مؤخرا بتصريحات تليفزيونية لأحد البرامج حول علاقتها مع طليقها الفنان ” أحمد سعد ” في الوقت الحالي .
والتي قالت أن العلاقة بينهما جيدة وطيبة للغاية ولا توجد بينهما مشاكل وأحيانا يتواصلان معا من أجل سؤال بعضهما البعض عن أمر ما ولم يعد موجودا سوى المحبة والاحترام .
وأضافت : ” الحياة حلوة الحمد لله .. ولكن هذا لا يعني إننا سنعود إلى بعضنا البعض وشائعة عودتنا شائعة سخيفة ” .
ليقوم الفنان أحمد سعد بنفي تلك التصريحات التي تشير إلى المصالحة بينهما .. فنشر صورة عن هذه التصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” ده كذب كذب .. أنا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه .. ونفسي ننسى المرحلة دي بقى .. ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي ” .
يذكر أن أحمد سعد كان قد أعلن فى شهر مارس الماضي انفصاله عن سمية الخشاب قائلا : ” أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب وأتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرنى على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادي ” .
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