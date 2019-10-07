كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ماريتا الحلاني ” إبنة الفنان ” عاصي الحلاني ” مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تعرضها لموقف طريف ومحرج في نفس الوقت .
حيث ظهرت ماريتا في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص أثناء تأديتها للأغنية الرسمية لبرنامج الأطفال ” Choice Awards ” في حفل خاص بقناة الأطفال ” نيكل أوديون ” .
وبينما تلقي التحية النهائية على الجمهور في ختام الحفل فوجئت بانفجار مادة ال ” slime ” خضراء اللون أمامها ليبلل جزءا من وجهها وملابسها وتسرع في الهروب إلى الخلف .
وكتبت ماريتا الحلاني في تعليقها على الفيديو ساخرة مما حدث قائلة : ” يا إلهي ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ماريتا على مقطع الفيديو من خلال التعليقات والذي حقق أكثر من 300 ألف مشاهدة .
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كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني ” باللون الأخضر ” بعد تعرضها لموقف محرج على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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