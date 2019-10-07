حنان مطاوع تكشف عن الصعوبات التي واجهتها مع الحمل خلال تصوير «يوم وليلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن الصعوبات التي واجهتها خلال نتصوير فيلمها الجديد «يوم وليلة»، والذي توقف تصويره لأكثر من سنة، وفوجئت بعودة التصوير مرة أخرى وكانت وقتها قد دخلت في الشهور الأخيرة من حملها.

حنان مطاوع قالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أنها أصيبت بحيرة بسبب زيادة جسمها وتغير ملامحها بسبب الحمل، والفيلم تدور أحداثه في يوم واحد، وكان الأهم من كل ذلك هو أنها كانت قد نسيت الشخصية خاصة أنها كانت قد انتهت من تصوير دورها في مسلسل “لمس أكتاف”، والذي عرض في رمضان الماضي.

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وأكدت أن المخرج ساعدها كثيرًا في تجاوز هذه الأزمة، والفيلم يشارك حاليًا في مهرجان في فعاليات مالمو للسينما العربية.

وعن دورها في مسلسل “عايزة ورد يا إبراهيم”، قالت إنها تؤدي دور وصال، وهي التي تردد الجملة الشهيرة دائمًا “عايزة ورد يا إبراهيم”، والتي تم اقتباسها من الفنانة هند صبري، في فيلم “أحلى الأيام”.

الفنانة المصرية رزقت مؤخرًا بأول مولودة لها من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، والتي أطلقت عليها اسم أماليا، وهو اسم فرعوني، ونشرت صورة لها من غرفة العمليات بعد الولادة.