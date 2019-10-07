مي كساب تكشف سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم «الطيب والشرس واللعوب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب السبب الذي دفع منتج فيلمها الجديد “الطيب والشرس واللعوب” لإلغاء العرض الخاص للفيلم.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، أنها اتفقت مع منتج الفيلم إيهاب السرجاني، وشركة التوزيع، على الترويج للفيلم من خلال حضور الأبطال في سينمات مختلفة مع الجمهور، بدلاً من عمل عرض خاص كما يحدث في العادة.

وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد حرصت على الترويج لفيلمها الجديد “الطيب والشرس واللعوب”، عن طريق مشاهدته مع الجمهور في سينما كايرو فيستفال، وذلك على الرغم من أنها في الشهور الأخيرة من حملها.

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الفنانة المصرية حضرت عرض الفيلم بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وتيشيرت أسود فشل في إخفاء انتفاخ بطنها، وتركت شعرها منسدلا.

مي لم تكتفي بمشاهدة الفيلم مع الجمهور، بل قامت ايضا بقطع التذاكر لهم بنفسها، في تصرف طريف منها حاز على إعجاب جمهورها.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وفيلم “الطيب والشرس واللعوب” يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.