نقل الفنانة اعتماد خورشيد للعناية المركزة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد لأزمة صحية شديدة نقلت على غثرها للعناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها وهي راقدة على فراش المرض داخل العناية المركزة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

اعتماد طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، حيث أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “ادعولى بالشفاء العاجل أنا في الرعايه المركزة في مستشفى الجلاء العسكري يارب اشفيني”.

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واعتماد خورشيد اسمها الحقيقي اعتماد محمد علي حافظ رشدي، من مواليد 1939، وهي فنانة ومنتجة مصرية، زوجها هو أحمد خورشيد، أثارت قصتها الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن نصر هدّد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً بابنها «أدهم».

وقامت بتأليف كتاب حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.