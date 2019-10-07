محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد رمضان، ذكرى انتصادرات حرب أكتوبر المجيدة، بنشر صور من منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”.

وعلق محمد رمضان، على الصور قائلاً: “نصر أكتوبر ذكرى مضيئة في تاريخ مصر.. لن ننسى شهدائنا وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات (وكل الحُب والإحترام لعائلته الكريمة) ولعائلات كل شهداء الوطن من الشعب والجيش على مر التاريخ”.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء أول حفل غنائي له في السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، والذي أعلن عنه بنشر صورة مع سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

Advertisements

كما يستعد النجم المصري للعمل للمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوى فى فيلم جديد يحمل إسم “مو” وينتمى إلى أعمال الأكشن.

وكان رمضان قد عمل من قبل مع المخرج حسين المنباوي في فيلم “شد أجزاء” وتم طرحه فى دور العرض السينمائية منذ حوالى 4 سنوات، ومن المقرر الوقوف على التفاصيل الأولية خلال هذه الأيام وترشيح الفنانين المشاركين.

وتعاقد رمضان مؤخرا على فيلم “أسد أسود” وهو من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب، وحتى الآن فى مرحلة اختيار فريق العمل استعدادا للبدء فى تصويره.