خاص بالصور- تكريم المبدعين في الجمال والموضة بحضور شخصيات ووجوه معروفة

لأول مرة في لبنان، تنظّم شركة B-Production لصاحبها الاستاذ زخيا بربور وزوجته باسكال باسيل بربور حفلاً مختصًا بتكريم المبدعين في مجال الجمال والموضة، حيث يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على الجهود التي يقدمها هؤلاء والتي تبرز بدورها الجمال الذي يتمتع به المشاهير والنجوم في لبنان والعالم.

الحفل اقيم في فندق Sun Hills في محلة أدما، حضره المكرمين الى جانب عدد من النجوم والفنانين الذين احيوا الحفل وكذلك ممن جاؤوا للمشاركة ولدعم هذا الحدث الذي يحصل للمرة الاولى في لبنان ويختص بمجال واحد معيّن.

موقع “الخليج 365” حضر الحفل والتقى المنظمين وعلى رأسهم الاستاذ زخيا بربور الذي اشار الى ان فكرة الحفل ولدت من منطلق انهم سبق ونظموا عدد من المسابقات الجمالية كانتخاب Mr. and Miss Model of Lebanon، و Mrs. Lebanon، حيث استعانوا بعدد من الاختصاصيين في مجال الجمال والموضة للاهتمام بالمشتركين أو ليكونوا من ضمن لجنة التحكيم واختيار الملك والملكة، لذا رأوا انه لا بد من تكريم هؤلاء الذين يساهمون في ابراز الجمال تقديرا لجهودهم وعطاءاتهم.

بربور لفت الى انه تم اختيار سبعة اشخاص من مختلف المجالات الجمالية وتصميم الازياء لتكريمهم، رغم ان لبنان مليء بالمبدعين في مجال الموضة والجمال، على أن يتم في الدورات المقبلة توسيع الدائرة واعطاء اكبر عدد من المبدعين حقهم في التكريم.

من جهتها، السيدة باسكال باسيل بربور اشارت الى ان اختيار المكرمين جاء متنوعًا بين تصميم الازياء، التجميل، طب الاسنان، زرع الشعر وتصفيف الشعر، لافتة الى ان الحفل سيتضمن مفاجأة وهي تتويج Mr. Model of Lebanon، الى جانب برنامج فني أحياه كل من الفنانين نقولا الاسطا، وسام الامير ونجوى سلطان، مقدمين اجمل الاغنيات التي اشعلوا من خلالها الاجواء، كما قدمت فرقة Maya events group وصلة رقص في بداية الحفل ورافقت الفنانين خلال الغناء.

انتقلنا الى المكرمين، حيث التقينا المصمم اللبناني ايلي فارس، الذي لفت الى ان الحدث مهم خصوصًا انه يحصل للمرة الاولى في لبنان ويتم خلاله تكريم العاملين في قطاع الجمال، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، لافتا الى ان اختياره من بين عدد كبير من اهم مصممي الازياء في لبنان يعني له الكثير ويحمله مسؤولية كبيرة ويجعله يفكر بما سيقدمه للناس والجمهور ليبقى عند حسن ظنهم.

من جهته، نجل المصمم اللبناني القدير سليم متري اكد لموقعنا ان الحدث مهم جدا والتكريم يعني الكثير كونه عبارة عن تقدير لجهور المصمم ايلي متري على مدى سنوات عديدة من العطاءات وتصميم اجمل الازياء وحصولها على اعجاب عدد كبير من الناس من بينهم نجوم ومشاهير لبنانيين وعالميين.

خبيرة التجميل نهى معوض كانت من بين المكرمين، وعبرت في حديث لموقع “الخليج 365” عن سعادتها بهذا التكريم خصوصا انه وللمرة الاولى يتم تخصيص اهل الجمال والموضة بحفل تكريمي تقديرا لجهودهم في هذا المجال، حيث يتم تسليط الضوء على من يقوم بابراز الجمال الى العالم، لافتة الى انها سبق وشاركت في العديد من مسابقات الجمال كأحد أعضاء لجنة التحكيم وكانت تساهم في اختيار الافضل برأيها، لكنها المرة الاولى التي تكرّم فيها، ما يحملها مسؤولية كبيرة لما ستقدّمه في المستقبل.

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في المقابل، طبيب الاسنان د.البير خوري رأى في حديثه ان التكريم جميل وكل شخص يحب ان يكرم وتُقدر جهوده، لأن هذا الامر يعطي دعم معنوي ودافع لتقديم الافضل.

اما مصفف الشعر عفيبف عيسى، عبر عن سعادته بهذا التكريم كونه امضى 15 عاماً في هذا المجال وتعاون مع عدد من النجوم والمشاهير والفنانات في الوسط، لافتاً الى ان هذا التكريم يحمله مسؤولية ويعطيه بالتالي دافعا لتطوير عمله خصوصا في هذا المجال المتجدد.

في المقابل، صاحب مركز مونديال لزرع الشعر والتجميل د. ناصر ناصر، اعتبر ان هذه الجائزة والتكريم يسلط الضوء على ما يقدمه ومركزه في لبنان، لافتا الى انه من اول الاشخاص الذين خاضوا مجال زرع الشعر في لبنان والعالم العربي من 22 سنة، وقدموا على مدار هذه السنوات نتائج مميزة ومضمونة مع تقنيات متقدمة ومتطورة، منافسين اهم المراكز في لبنان والعالم العربي.

الى جانب المكرمين، حضر الحفل عدد من النجوم ابرزهم النجم المميز هشام الحاج الذي اشار الى ان حضوره الحفل جاء من باب دعم هذه المبادرة الجديدة والتي تحصل لأول مرة في لبنان حيث يتم تكريم المبدعين في مجال الجمال والموضة، اذ هو يؤيد ويدعم كل ما يساهم في خلق حركة ثقافية، فنية واجتماعية تدعم بقاء صورة لبنان الحقيقية والجمالية بعيدا عن كل الشائعات والضبابية التي تسيطر والتي يسعى البعض الى نشرها.

اما الفنان وسام الامير فقد لفت في حديثه الى ان الحدث مهم ومن الضروري تكريم المبدعين في مجال الموضة والجمال وأمر مميز ان يكرّم كل شخص يتعب ويساهم في رفع صورة لبنان في العالم من خلال اعماله المميزة والمبدعة.

من جهته، قال الفنان نقولا الاسطا لـ”الخليج 365”: “هذا الحدث مهم لنبرز وجه لبنان الجميل في ظل كل الاقاويل والاشاعات التي تشوّه صورة بلدنا”، لافتا الى ان منظم الحفل زخيا بربور صديق مقرب له وهو حضر لدعمه وتشجيعه لأن يصبح هذا الحدث سنوي خصوصا ان لديه خبرة في مجال الموضة والجمال وسبق ان نظم العديد من المسابقات الجمالية في لبنان.

الفنانة نجوى سلطان اشارت الى انها من اكثر المهتمين بالجمال وسعيدة بمشاركتها في الحفل وتقديم احدى اغنياتها والاستمتاع بأجواء رائعة وسط الحضور المميز، في حين لفت ملك جمال لبنان لعام 2019 محمد صندقلي الى ان الحدث مهم كونه يسلط الضوء على اشخاص ساهموا بابراز الجمال على مدى سنوات طويلة وبات من الضروري ان يأخذوا حقهم وتُقدّر عطاءاتهم وابداعاتهم.

ليدي مادونا كانت ايضًا من بين الحاضرين، هي المعروفة باهتمامها بالموضة والجمال، والمشهورة بالتصاميم الجريئة والغريبة في آن. وفي حديث لموقعنا قالت: “انا من النساء اللاتي تقدرن الجمال ولبنان يصدّر الجمال، ومن المهم المشاركة في حفلات من هذا النوع ودعم كل من يساهم في ابراز الجمال والمبدعين، لانهم يشكلون حركة فنية وثقافية ويساهمون في صناعة الحركة السياحية والجمالية في لبنان ونشرها حول العالم.

وفي ختام الحفل تم تتويج الشاب جاد الصمد بلقب Mr. Model of Lebanon من قبل شركة B-Production.