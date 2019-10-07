متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوفت النجمة الإماراتية أحلام بوعدها وفتحت تحقيقًا طريفًا مع زوجها مبارك الهاجري بسبب قيام الأخير وضع علامة إعجاب على صورة جريئة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قبل أيام قليلة.
وكانت أحلام توعدت زوجها مبارك على "اللايك" لتنشر بعد ذلك مقطع فيديو طريفًا عبر "سناب شات"، وهي تصرخ فيه قائلة "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه".
وعادت النجمة الإماراتية مجددًا لتكشف للجمهور عن المواجهة التي حصلت بينها وبين زوجها، ووثقتها بمقطع فيديو عبر "سناب شات"، ووجهت له تساؤلاً مباشرًا عن مشاعره نحو كيم كارداشيان وسبب وضعه "لايك" على صورتها الجريئة، إلا أن مبارك حاول التهرّب من الإجابة وردّ عليها: "إذا تريدين أن أعلن عن سبب علامة الإعجاب تتحملين النتيجة".
وعندما أراد مبارك أن يجيب عن سؤال أحلام، منعت الأخيرة زوجها من الإجابة بشكل صريح ثم بدأت تتحدث قائلة: "هو عمل إعجاب لهذه الصورة لأنها دعاية لنفس نوع الفونديشن (كريم الأساس) الذي استخدمه.. وهو دائمًا يخبرني "اليوم صايرة حلوة" كلما وضعته".
زوج أحلام الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يتناول قطع البطيخ تجاهل بعد ذلك استفزازات أحلام له بسبب كيم كارداشيان، وتحوّل الاستجواب بينهما إلى جلسة غزل وتحديدًا من الفنانة الإماراتية تجاه مبارك الهاجري؛ إذ قالت إن غمازاته تحبها كثيرًا، فبدى الخجل على الزوج.
وعاد مبارك للسخرية من حقيبة أحلام الفاخرة، والتي ظهر فيها البلاستيك، لتجاوبه بأن هذه القطعة حافظة للحقيبة حتى لا تتعرض للتلف.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تستجوب زوجها بسبب كيم كارداشيان.. شاهدي ماذا حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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