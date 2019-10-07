أونور صايلاك لم يتخلَّ عن الوشم العائلي.. فيه حرف اسم طليقته توبا بيوكستون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضع الفنان التركي أونور صايلاك مؤخرًا لجلسة تصوير خاصة بمجلة Hello، وفي إحدى الصور ظهر تاتو TMTOعلى يد الفنان التركي وهو وشم قديم لحروف اسمه وأسماء ابنتيه وطليقته.

وتساءل الكثيرون عن سر احتفاظ الفنان التركي بالوشم وعدم إزالته خاصة أنه انفصل قبل مدة طويلة عن زوجته الفنانة التركية توبا بويكستون، والتي بدورها دخلت بعلاقة غرامية مع رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان.

فيما اعتبر البعض أنه من غير المنطقي أن يقوم صايلاك بإزالة أحرف ابنتيه فقط بسبب انفصاله عن والدتهما، كما أنه لا يمكنه إزالة حرف T وهو رمز اسمها والذي يأتي في منتصف الوشم، ولهذا السبب احتفاظه بالوشم حتى اللحظة لا يعني أنه ما زال يكن أي مشاعر لطليقته، إلا أنهما يحتفظان بعلاقة صداقة راقية ومميزة من أجل ابنتيهما.

يُذكر أن النجم التركي أونور صايلاك كان انفصل عن زوجته توبا بويكستون والتي تزوجها في عام 2011 وأنجب منها ابنتيه التوأمين "مايا وتوبراك"، إلا أنهما انفصلا بعد 6 سنوات من الزواج لتدخل توبا بعدها على الفور بعلاقة حب مع رجل الأعمال أموت أفيرجان مع حفاظها على علاقة الصداقة مع طليقها.