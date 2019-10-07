شكرا لقرائتكم لأول مرة.. ياسمين صبري تتحدث عن ابنتها وتجيب أحلام! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الفنانة المصرية ياسمين صبري أن تخرج للعلن وتوضح العديد من الحقائق الخاصة بحياتها وقراراتها التي تنوي اتخاذها في الفترة المقبلة.

في التفاصيل، وعبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستغرام"، تلقت الفنانة المصرية العديد من أسئلة الجمهور التي أجابت عنها، وكان من بينها سؤال يتعلق بابنتها.

وفي رد منها على كل الشائعات الماضية التي تحدّثت منذ سنوات عن أن الفنانة أم لطفلة تعيش مع طليقها خارج مصر، نفت صبري الأمر بشكل قاطع، وأكدت أنها ليس لديها ابنة.

Advertisements

أحلام أيضا

كما فجرت ياسمين مفاجأة حول نيتها الاستقرار خارج مصر، بعدما أكدت أنها تحب السفر وقريبا ستعيش خارج مصر، دون أن توضح إن كان الأمر يعني ابتعادها عن مجال التمثيل أم أنها ستغير فقط محل إقامتها.

وأوضحت ياسمين صبري أنها تفضل الحياة العائلية على الفن، كما أن لندن هي أقرب مكان إلى قلبها.

وحول الانتقادات التي وجهت لها بخصوص إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، أكدت ياسمين أنها لم تنزعج أبدا من تعليقات الجمهور.

إلى ذلك تلقت ياسمين صبري سؤالا من الفنانة الإماراتية أحلام حول ما إذا كانت فخورة بنفسها أم لا، وأجابت ياسمين بكون السؤال يأتي من شخص مميز، إلا أن الطريق ما زال طويلا.