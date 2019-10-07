الفنانة اللبنانية عزيزة تحل ضيفة على إذاعة "إينرجي"

يستضيف برنامج “فول 92” الذى يقدمه باسم كميل على إذاعة إينرجي المطربة اللبنانية عزيزة فى حوار مفتوح من 3 إلى 5 على الهواء، للحديث حول أعمالها الغنائية وآخرها أغنية “أرقص معايا” كلمات محمد رفاعي ولحن محمد يحيى وتوزيع جيزو والتي صورتها فيديو كليب من إخراج فارس سخن، كذلك أغنية “صلاة الزين” التي أعادت غنائها وتوزيعها مع الموزع الموسيقي ميشال فاضل وهى من كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد.

يذكر أن عزيزة تنتمى للمدرسة الطربية فهي تجيد الغناء والتلحين والعزف على العود إلى جانب دراستها الإخراج، ويشرف على إدارة وإنتاج أعمالها شركة star system، وهي في زيارة حاليا إلى مصر من أجل إحياء أحد الأفراح، إلى جانب التحضير لأحد المشروعات الغنائية الجديدة.

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