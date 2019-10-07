فارس كرم يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب 25 تشرين الأول

يحيي نجم الأغنية اللبنانية فارس كرم حفل غنائي ليلة 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وذلك في فندق “مزاجان” بمدينة الجديدة بالمغرب.

يذكر أن فارس كرم دافع مؤخرا عن النجمة اللبنانية إليسا بعد التنمر عليها بسبب زيادة وزنها في صورة تم نشرها وتجمعها مع فارس كرم، حيث أوضح كرم لبرنامج “ذا إنسايدر” المذاع على قناة دبي الفضائية، أنه لا يعنيه ما تم قوله عن إليسا، “لأن إليسا واحدة فقط لا شبيه لها”، وقال: “فيه عالم بتحب وعالم ما بتحب.. هيدي اسمها إليسا وفي إليسا واحدة بس.. ما في حدا مثل إليسا.. بحبك”.، كما ردت إليسا على مهاجميها، بسبب صورتها مع فارس كرم في الطائرة، وذلك بتوجيهها رسالة لمن وصفتهم بـ”الكارهين”، وغردت: “إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم”.

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