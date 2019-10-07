"الأعلي للثقافة" يعرض فيلم الممر احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة - لايف ستايل
ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر يقدم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عرضًا خاصًا للفيلم السينمائى الممر من إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق، وذلك فى السابعة مساء الإثنين 7 أكتوبر على المسرح الكبير ويعقبه ندوة للحوار مع صناعه ومبدعيه تقام في موعد لاحق.
ويدور الفيلم حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل كما يناقش المرحلة الزمنية اعتبارًا من عام 1967 حتى بداية الحرب.
فيلم الممر حقق نجاحًا كبيرا منذ بدء عرضه، وقام ببطولته عدد من النجوم، هم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.
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