الفنان الأردني يزن السعيد يطرح "بانو" على يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أول أعماله الفنية في عالم الغناء، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان برومو الأغنية حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، بعدما فاجأ "عز" جمهوره بطرح مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهر من خلاله داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، وخطف الأنظار بكلمات الأغنية واتخاذه هذه الخطوة، حيث يُعرف بين جمهوره بموهبة التمثيل فقط.
من ناحية أخرى؛ شارك محمد عز في شهر رمضان 2019 في مسلسل "لمس أكتاف" إلى جانب الممثلين ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وفي مسلسل "لآخر نفس" مع الممثلين ياسمين عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني.
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