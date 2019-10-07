الفنان الأردني يزن السعيد يطرح "بانو" على يوتيوب

طرح الفنان الأردني يزن السعيد أغنيته الجديدة تحت عنوان "بانو" على قناته الخاصة عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات مبارك جمال، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

الكليب تم تصويره في بيروت تحت إدارة المخرج رجا نعمة، وتم وقف الكليب بعد ساعات قليلة من إطلاقه بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها البعض جريئة ولا تتماشى مع عاداتنا العربية، وتم الان عرض الفيديو بنجاح.

وأكد كل من المخرج رجا والفنان يزن بأن الفكرة هي تسليط الضوء على واقع المجتمع، وما نتعرض له في حياتنا من سوء الظن وغدر المقربين والاحبة احيانا، واستخدم القناع على الوجه ليرمز إلى الأشخاص الذين تصعب معرفة معدنهم الحقيقي، والأغنية تتميز بإيقاعها السريع المصري، وتم تأديتها بإحساس عالي يعكس عتب على من ظن بانهم أحبة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مخرج "إنساي" يُؤكِّد أنّ فكرة الكليب مختلفة وجاذبة

وعد تؤكّد استخدام تكنيك التمثيل في الكليبات التي تصوّرها