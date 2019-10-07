نسرين أمين "بدوية" في أحدث جلسة تصوير بتوقيع سامح السباعي

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور سامح السباعي. وكشفت نسرين أمين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير”انستغرام” عن صورة من جلسة التصوير، التي خضعت لها مؤخرا وظهرت في الصورة بملابس بدوية. قد يهمك ايضاً: الفنانة "نسرين أمين" طيبة و"نبيل عيسى" زير نساء في “نصيبي وقسمتك” نسرين أمين تتلقى تهنئة زملائها بمناسبة عيد ميلادها

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