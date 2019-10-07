افتتاح الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الثلاثاء

يُفتتح الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأوبرا سيد درويش في مدينة الإسكندرية، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، تحت رئاسة الأمير أباظة.

وتحل الدورة الـ35 باسم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والتي سيتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم كل من الفنان محمود قابيل، والمخرج الكبير محمد فاضل، على مشوارهما الفني الطويل، وترأس الفنانة لبلبة لجنة تحكيم الأفلام العربية بالمهرجان، كما ترأس الفنانة رانيا فريد شوقي إحدى لجان التحكيم أيضًا.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 8 لـ13 أكتوبر وسيتم تكريم السينما الإسبانية في الدورة الجديدة بوجودها كضيف شرف المهرجان، ويعقد القائمون على المهرجان مؤتمرا صحفيا غدًا بفندق شيراتون المنتزة؛ لكشف كافة تفاصيل الدورة الجديدة.

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