جنات تواصل تسجيل أغنيات ألبومها الجديد

بدأت المطربة المغربية جنات في تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد والذي تعود به إلى جمهورها بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "بنفس الكلام" والذي طرح في عام 2016.

وانتهت جنات من تسجيل بعض أغنيات الألبوم وتواصل حاليا اختيار باقي الأغنيات، والذي تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر عاشور وعزيز الشافعي وأمير طعيمة ومحمد رحيم وتوما غيرهم.

ومن المقرر أن تطرح جنات الألبوم خلال عام 2020، والذي تعود به بقوة إلى جمهورها خاصة بعد حالة الغياب التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات أغنية "انت الإحساس" والتي طرحتها على طريقة السينجل العام الماضي وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن محمد رفاعي، والموزع الموسيقي أسامة سامي، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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