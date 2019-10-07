فن ومشاهير

تعرف على سر تواجد الفنان سامو زين في ألمانيا

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القاهرة - لايف ستايل

سافر المطرب ساموزين خلال الأيام الماضية إلى ألمانيا لتحضير عمل فني جديد.

وقال "سامو زين" إنه يقوم حاليا بتسجيل إحدى الأغنيات الجديدة استعدادا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، مشيرا إلى أن الأغنية من المقرر تصويرها بمدينة برلين بألمانيا ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص.

وتابع أنه يواصل حاليا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "المفتاح" ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاما منذ أن قدم فيلمه السينمائي "90 دقيقة" عام 2006، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.

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