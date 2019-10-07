القاهرة - لايف ستايل
سافر المطرب ساموزين خلال الأيام الماضية إلى ألمانيا لتحضير عمل فني جديد.
وقال "سامو زين" إنه يقوم حاليا بتسجيل إحدى الأغنيات الجديدة استعدادا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، مشيرا إلى أن الأغنية من المقرر تصويرها بمدينة برلين بألمانيا ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص.
وتابع أنه يواصل حاليا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "المفتاح" ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاما منذ أن قدم فيلمه السينمائي "90 دقيقة" عام 2006، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.
قد يهمك ايضاً:
ساموزين يحتفل بعيد ميلاد ابنه "المحمد"
ساموزين مصمّم أزياء شهير في "بدل الحدوتة 3"
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر تواجد الفنان سامو زين في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.