محمد الشرنوبي يُروِّج لفيلمه "الممر" عبر شاشة قناة "دي إم سي"

روَّج الفنان محمد الشرنوبي لفيلمه "الممر" الذي يتناول بعض الأحداث التاريخية عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”.

ونشر الشرنوبي صورة له من مشهد من الفيلم، وعلق قائلًا: “كل سنة وكل مصري فخور ببلده ونصر أكتوبر، اتفرجوا النهارده على فيلم الممر 10 بليل على قناة OnE و DMC”.

والفيلم حقق شهرة واسعة الفترة الأخيرة الماضية، لدرجة أن الجمهور المصري طلب من منصة “watch it”، عرضه عليها ليكون متوفر للمشتركين بها، كما قررت دار الأوبرا المصرية عرضه هي الأخرى يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر، بالإضافة إلى قصر السينما أيضًا.

ويُشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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ويشارك حاليًا الشرنوبي في فيلم “شريط 6” للفنان خالد الصاوي، ويتعاون مع العديد من الممثلين منهم خالد أنور، تارا عما، نانسي صلاح، المؤلف محمود حمدان، محمد سلامة، إنتاج شركة “Film Of Egypt”.

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