المخرجة ساندرا نشأت ترشح ماجد الكدواني لفيلم " بابا العرب "

القاهرة - لايف ستايل
رشحت الجهة المنتجة بالاتفاق مع المخرجة ساندرا نشأت الفنان ماجد الكدواني لتأدية دور البابا شنودة الثالث في فيلم "بابا العرب"، ولم يستقر الكدواني حتى الآن على الموافقة لتجسيد هذا الدور.
ويتناول الفيلم تاريخ مصر من خلال قصة البابا شنودة منذ ولادته حتى نياحته، وعلى الرغم من كونها مرحلة طويلة تصل إلى 89 عاما إلا أنه تم التركيز على أبرز اللحظات فى كل مرحلة، وبالتحديد اللحظات التي تخص مصر، فبينما يُعتبر البابا رجل دين مسيحى إلا أن حياته ممتلئة بالمواقف الدينية والاجتماعية والروحية، التى تنفع البشرية من كل الأديان.
وتم تحويل مادة الفيلم الوثائقي عن البابا تحت عنوان "المزار"، والذى أنتجه دير الأنبا بيشوى وبمراجعة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير، إلى دراما تتجسد في فيلم "بابا العرب"، للتأكيد على صحة المعلومات وتوثيقها كنسيا.
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