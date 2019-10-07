ليانا صالح تستضيف لطفي بوشناق عبر فرانس 24







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستضيف مذيعة فرانس 24 الإعلامية ليانا صالح الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق، الذي اشتهر بغنائه للموشحات والابتهالات والأغاني التراثية، حيث يتناول أهمية الفن كرسالة كبيرة لإثبات الهوية وتوثيق الحقبة الزمنية المُعاشة.

هذا ويتحدث "بوشناق" عن ثنائية الثقافة والحرية لصالح إبلاغ رسالة صادقة كما تطرق إلى دور وسائل الإعلام في تمكين المبدعين في الثقافة والفن، كما أبدى رأيه بتنوع الساحة الفنية، مؤكداً على الانفتاح على التجارب المختلفة باعتباره إحدى مبادئه الفنية.

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