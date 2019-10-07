عروض بلا توقف في مهرجان مالمو للسينما العربية









اسماء السيد - تستمر فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالمزيد من الأنشطة والعروض في اليومين الثاني والثالث مع افتتاح منتدى السوق وبعروض كاملة العدد لأفلام واجتماعات بلا توقف

في اليوم الثاني

وتضمن اليوم الثاني من مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية أنشطة متنوعة من عروض وندوات واجتماعات مهنية، شهدت جميعها حضورًا موسعًا من جمهور مدينة مالمو وضيوف المهرجان من صنّاع السينما العربية وإعلامييها ونقادها.

وانطلقت الفعاليات مبكرًا بافتتاح النسخة الخامسة من منتدى سوق مالمو، ذراع الصناعة الخاص بالمهرجان، بكلمة ترحيب ألقاها المؤسس والرئيس المخرج محمد قبلاوي، تلاها ندوة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، تحدث فيها خبيرا السينما التونسية الأكاديميان طارق بن شعبان وسليم بن شيخ، وأدارها الناقد أحمد شوقي

عقب الندوة بدأت جلسات تقديم المشاريع المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة. وهي ثلاثة مشاريع لأفلام وثائقية في مرحلة التطوير يليها خمسة مشاريع أفلام روائية في مرحلة التطوير

وفي نفس الوقت كانت سينما بانورا ممتلئة بالجمهور الذي جاء لمشاهدة الجديد في السينما العربية، ومناقشة الأفلام مع صنّاعها، فشهد اليوم تسعة عروض، بدأت بفيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" لبشير الديك وابراهيم موسى، عقبها مناقشة مع المخرج ابراهيم موسى أدارها الناقد العراقي عرفان رشيد. ثم المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة عقبها مناقشة مع المخرجين أدارها مبرمج الأفلام القصيرة محمد عاطف

الروائية الطويلة

ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عُرضت ثلاثة أفلام بحضور مخرجيها، فشاهد الجمهور الفيلم المغربي "أمباركة" ثم ناقشه مع المخرج محمد زين الدين، ثم الفيلم التونسي "فتوى" وتلته مناقشة مع المخرج محمود بن محمود أدارتها الناقدة مروة أبو عيش، وأخيرًا الفيلم المصري "الضيف" وعقبه مناقشة مع المخرج هادي الباجوري وبطلة الفيلم النجمة شيرين رضا

الوثائقية الطويلة

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض ثلاثة أفلام هي الفيلم اللبناني "تحت التحت" بحضور المخرجة سارة قصقص، الفيلم السوري اللبناني "طريق البيت" الذي ناقشته الصحفية رانيا الزاهد مع المخرج وائل قدلو، وأخيرًا الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" بحضور موزعة الفيلم إيريت نيدهارت

واختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الأولى من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عُرض فيه الفيلم المصري "تراب الماس" بحضور بطل الفيلم آسر ياسين

هذا وعلّق رئيس المهرجان محمد قبلاوي على فعاليات اليوم الأول فقال: "لا نشعر بعدد الأنشطة المتعددة التي يحتضنها مهرجان مالمو للسينما العربية إلا في نهاية اليوم عندما نكتشف قدر الجهد الذي بذلناه في الحركة المستمرة بين مواقع المهرجان. اليومين الأول والثاني سارا بشكلٍ ممتاز، وهكذا نتمنى استمرار باقي أيام المهرجان

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في اليوم الثالث للمهرجان: أفلام واجتماعات بلا توقف

في استمرار لأنشطة مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية، شهد اليوم الثالث للمهرجان العديد من الأنشطة الموجهة لجمهور مدينة مالمو ولصنّاع السينما العرب والاسكندنافيين من ضيوف المهرجان وحضوره

ففي فندق سكانديك تراينجلن تواصلت جلسات تقديم المشاريع المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، حيث تم تقديم خمسة مشاريع لفئة الفيلم القصير في مرحلة التطوير، وأربعة للفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج.

أما في سينما بانورا فقد شهد اليوم عشرة عروض رفعت كلها لافتة "كامل العدد"، بحضور امتزج فيه عرب السويد بضيوف المهرجان بالجمهور الاسكندنافي الذي جاء ليتعرف على الأفضل والأحدث في السينما العربية

شفق قطبي

بدأ اليوم بعرض الفيلم السويدي "شفق قطبي" من برنامج العروض الخاصة، تبعته مناقشة مع المخرج ابراهيم مهنا أدارتها الصحفية رانيا الزاهد، تلاه عرض المجموعة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف

الروائية الطويلة

من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عُرض ثلاثة أفلام بحضور صنّاعها. وبدأت بالفيلم اللبناني "صباح الخير" وتلته مناقشة مع المخرج بهيج حجيج والمنتج سام لحود. فيما أدارتها الناقدة مروة أبو عيش.

ثم شاهد الجمهور الفيلم المغربي "طفح الكيل" وناقشه مع المخرج محسن البصري والمنتجة لمياء الشرايبي.

وتلاه الفيلم المصري "ليل/ خارجي" وتلته مناقشة مع بطلي الفيلم منى هلا وشريف الدسوقي أدارها مبرمج الأفلام الطويلة بالمهرجان الناقد أحمد شوقي

الوثائقية الطويلة

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض ثلاثة أفلام هي الفيلم الفلسطيني الأردني "أرواح صغيرة" بحضور المخرجة دينا نصر،

الفيلم المصري "الكيلو 64" الذي ناقشته الناقد محمد نبيل مع المخرج أمير الشناوي

والفيلم السوداني "أوفسايد الخرطوم" الذي أدار الناقد العراقي عرفان رشيد المناقشة مع مخرجته مروى زين

"ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"

وفي قاعة بانورا الكبرى أقيم احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" احتفى فيها مهرجان مالمو بالمهرجان المصري الذي قطع خطوات واسعة صار بها أحد أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية.

وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي معربًا عن سعادته بالشراكة التي تجمع المهرجانين الرائدين في مجالهما، وقام بالترحيب برئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني ورئيس لجنته الاستشارية غابي خوري، الذين تحدثوا عن المهرجان والشراكة مع مالمو قبل عرض الفيلم الغاني "دفن كوجو" الذي فاز في مارس الماضي بقناع توت عنخ آمون الذهبي، كبرى جوائز مهرجان الأقصر

هذا واختتمت الأنشطة بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثانية من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عُرض فيه الفيلم التونسي "بورتو فارينا" للمخرج ابراهيم اللطيف بحضور بطل الفيلم محمد علي بن جمعة