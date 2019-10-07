السورية تاليا باشا تُصوِّر فيديو باربي

- 1/2
- 2/2
اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهت نجمة هوليوود الصغيرة تاليا باشا من تصوير أحدث أعمالها بفيديو يُحيي كافة شخصيات اللعبة الشهيرة "باربي" مع أشهر يوتيوبر في أميركا، وهما Sofie Dossi & Nia Soux
وتظهر "الباشا" في الفيديو بعدة شخصيات لباربي التي تستطيع تمثيل العديد من الشخصيات, كأن تكون رئيسة دولة أو رائدة فضاء ومن مختلف الأعراق والأديان .
يذكر أن "باشا" من مواليد حلب في سوريا، درست التمثيل في معهد THE PLAYGROUND الذى يديره المخرج العالمي Gary Spatz، والذي يُشرف عليه العديد من نجوم هوليوود، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسرحيات الأميركية وأيضًا في بعض الإعلانات التجارية
كانت هذه تفاصيل خبر السورية تاليا باشا تُصوِّر فيديو باربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.