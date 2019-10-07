شكرا لقرائتكم خبر عن حجز دعوى عدم دستورية قانون نقابات المهن التمثيلية والموسيقية لـ2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لجلسة 2 نوفمبر المقبل للحكم. كان إيمان البحر درويش أقام دعواه التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. Advertisements

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