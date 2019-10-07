شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يحقق 234 مليون دولار فى 3 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الـ Joker أن يحقق الإيرادات العالية في 3 أيام، حيث طرح الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 أكتوبرالجارى، ووصلت إلى 234 مليون دولار حول العالم، وانقسمت بين 93 مليون دولار و 500 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية، و 140 مليون و 500 ألف دولار حول العالم.

وكان قد وجه العديد من المشاهدين النصائح للمقبلين على مشاهدة فيلم الأكشن والإثارة joker بعد ساعات من عرضه فى مختلف أنحاء العالم، والتى تضمنت عدم مشاهدته فى حالة وجود بعض المشاكل النفسية للشخص لعدم زيادته لنسبة الاكتئاب وحدوث مضاعفات.

وبالرغم من الآداء الكبيرالذى ظهر به الممثل العالمى جواكين فونيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إنه لم يحظى على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتى ركزت بشكل كبيرعلى نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادى لشخص يسعى للانتقام.

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ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وهو ما يعد صدمة للكثير من المشاهدين المنتظرين مشاهدة الفيلم الجديد الذى وصل أمس لصالات العرض.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.