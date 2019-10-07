شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت الممثلة والمغنية الأمريكية ديان كارول رائدة الممثلات ذوى البشرة السمراء فى التلفزيون الأمريكى والمعروفة عالميًا من خلال مسلسل "داينستى" الذى عرض فى الثمانينيات، عن عمر ناهز 84 عامًا.
وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام بالولايات المتحدة على نعيها، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعى، وعلى رأسهم الإعلامية العالمية أوبرا وينفرى، حيث وصفتها بالأسطورة وأنها من مهدت الطريق إليها ولغيرها من أصحاب البشرة السمراء.
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