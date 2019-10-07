شكرا لقرائتكم خبر عن " أشباح أوروبا " الاسم النهائى لفيلم هيفاء وهبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على " أشباح أوروبا " ليكون الاسم النهائى للعمل وذلك بعد فترة من ترشيح أكثر من اسم منذ بدء عمليات التحضير، حيث كان الاسم الأول "عقد الخواجة" وتم تغييره إلى "حجر الاسكندر" وفى النهاية تم الاستقرارعلى "أشباح أوروبا" وذلك بعد انطلاق التصوير منذ 3 أيام، وتم طرح البوسترالمبدئى بهذا الاسم.

وجمعت المشاهد بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث يتم التصوير بشكل مكثف ولعدد ساعات تصل إلى 20 ساعة فى اليوم حيث تم تحديد موسم إجازة منتصف العام الدراسى موعداً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية.



أشباح أوروبا

فيلم " أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتزالتونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسورى معتصم النهار وعدد من ضيوف الشرف.

Advertisements

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.