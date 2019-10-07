عمر زهران لـ"الخليج 365": اهتمام الأطفال بمشاهدة "الممر" ضاعف سعادتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان والمخرج عمر زهران عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية لعرض فيلم "الممر" تليفزيونيا عبر قناة "ON E" مساء أمس، موضحًا أن اهتمام الأطفال، 10 - 15 عامًا، بالعمل ومعرفة تفاصيل أحداثه زاد من سعادته بوصول الرسالة.

زهران "الذي يؤدي بالفيلم دور القائد العسكري قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مع السعادة بالاستقبال الجماهيري الواسع لعرض الفيلم، كنت حريصًا على رصد تأثيره في الأطفال من عمر 10 إلى 15 عامًا، وزادت فرحتي وفخري به مع ما وجدته منهم من اهتمام، ليس فقط بالمشاهدة، بل بالسؤال عن تفاصيل أحداثه، وهذا يعني أن الرسالة وصلت إليهم وتفاعلوا معها".

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وأضاف: "هناك أيضا صديق من دولة عربية، اتصل بي بعد مشاهدة الفيلم، وقال لي بالحرف ما شهدته جعلني أتمنى لو كنت مصريًا".

وعرض فيلم "الممر" أمس الأحد، على قناة "ON E"، في أول عرض فضائي له، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما زال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

الفيلم من بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، عمر زهران، وشريف منير، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار، وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة، موسيقى وألحان عمر خيرت.