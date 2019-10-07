لهذا السبب لم يتقاض بليغ حمدي أجرًا عن أغانيه الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"عبقري الألحان"، "أمل مصر في الموسيقى"، "ملك الموسيقى"، كلها ألقاب حملها الموسيقار بليغ حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر، ليملأ الدنيا بألحانه العاطفية والوطنية والدينية.

بليغ الذي يتزامن يوم ميلاده مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، يعد أحد أهم من صاغوا ألحانًا في حب مصر، في كل موقف مرت به، هو صاحب "عدى النهار"، "يا حبيبتي يا مصر"، "فدائي"، "بسم الله"، "على الربابة"، "يا أم الصابرين"، ويقول نجل شقيقه تامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مكنش بيتقاضى أجر عن أي لحن وطني يعمله، مرددًا (مصر زي أمي مش معقول اديها هدية واخد منها مقابل)".

بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931، ورحل عن عالمنا في 12 سبتمبر من عام 1993 في فرنسا، بعد إصابته بمرض سرطان الكبد.