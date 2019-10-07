أحمد سعد عن تواصله مع "سمية الخشاب": "كذب وأنا مببصش ورايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان أحمد سعد على تصريحات الفنانة سمية الخشاب الأخيرة حول علاقتهما.

وشارك "سعد" صورة لهما عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "ده كذب.. كذب، أنا الحمد لله لما ببص لقدام مش ببص للي ورا خالص ولا بفكر فيه". وأضاف: "نفسي ننسى المرحلة دي بقى، ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

كانت سمية الخشاب أعلنت في لقائها ببرنامج "The Insider"، أن خلافاتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد انتهت، وأن علاقتهما لا تحمل سوى المودة والاحترام.

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وأضافت: "بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة، وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته، وهو بيتمنالي كل التوفيق في حياتي، وأحلى حاجة إن الإنسان مايسبش خلافات أو مشاكل مع حد".

وردًا على وجود محاولات للصلح بينهما، قالت سمية: "إحنا بالفعل دلوقتي أصدقاء ومفيش بينا مشاكل وعلاقتنا ببعض كويسة، ممكن يكلمني يسألني على حاجة أو العكس، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

كانت الفنانة سمية الخشاب أعلنت مؤخرًا طلاقها من الفنان أحمد سعد، ضمن حلقة ببرنامج"شيخ الحارة" رمضان الماضي.