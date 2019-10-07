محمد رمضان لجمهوره: "هزرنا كتير.. يلّا ننجح بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلًا: "هزرنا كتير، يلا ننجح بقى، ثقة في الله امتياز، 2020".

يستعد محمد رمضان للسفر إلى مدينة مراكش المغربية لتصوير كليب أغنية "السلطان"، التي طرحها أغسطس الماضي عبر تطبيق "ديزير"، وهي من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم، وماستر ديجيتال إسلام مونتي.