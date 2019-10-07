- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلًا: "هزرنا كتير، يلا ننجح بقى، ثقة في الله امتياز، 2020".
يستعد محمد رمضان للسفر إلى مدينة مراكش المغربية لتصوير كليب أغنية "السلطان"، التي طرحها أغسطس الماضي عبر تطبيق "ديزير"، وهي من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم، وماستر ديجيتال إسلام مونتي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان لجمهوره: "هزرنا كتير.. يلّا ننجح بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.