6 أكتوبر أحلى هدية.. حميد الشاعري يُحيي ذكرى النصر بأغنية مع الشلة- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا الفنان حميد الشاعري الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر العظيم، بمقطع فيديو غنى فيه مع عدد من الأصدقاء ومن بينهم المطرب مصطفى شوقي- أغنية "النصر لمصر وسوريا".

ونشر "الشاعري" مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا: "عودة جو الذكريات مع الشلة".

تقول كلمات الأغنية "6 أكتوبر أحلى هدية للجندي في مصر وسوريا... عدينا وقلنا باسم الله، إيوا إيوا، السد المانع هديناه، إيوا إيوا، عدينا وقلنا يالله النصر لمصر وسوريا"... "وأخويا السوري في الميدان واقف حديد ديدابان بيقول وينادي يا عربا النصر لمصر وسوريا".

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يذكر أن الفنان حميد الشاعري طرح مؤخرًا أغنية "شد الفيشة"، على طريقة الديو مع الفنان هاني عادل.

وظهر الثنائي في الفيديو كليب، على شكل الكارتون، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.