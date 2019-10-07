للمرة الثالثة.. تعديل اسم فيلم هيفاء وهبي إلى "أشباح أوروبا"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح المؤلف أمين جمال، اليوم، البوستر التشويقي الأول لفيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، كاشفا عن تعديل اسمه للمرة الثالثة من "حجر الإسكندر" و"عقد الخواجة" إلى الاسم الجديد.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج محمد الوزيري.