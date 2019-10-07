"يارب يعجبكوا".. محمد رشاد يطرح أغنيته الجديدة "دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه "دلع"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". وعلق "رشاد" على الفيديو الذي نشره، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "تقدروا تشوفوا فيديو كليب (دلع) دلوقتي، يا رب يعجبكوا". Advertisements أغنية "دلع" من ألحان محمود أنور، كلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق. يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسي"، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، وتخطت المليون مشاهدة.

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