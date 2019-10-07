بعد دخولها العناية المركزة.. نجل علا رامي يطلب الدعاء لجدته اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعاد الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، نشر صورة جدته المنتجة اعتماد خورشيد من داخل العناية المركزة.

وكتب عمر في تعليقه على الصورة "الرجاء الدعاء لجدتي بالشفاء"، وهي نفس الصورة المنشورة على الحساب الرسمي لاعتماد، مصحوبة بالتعليق التالي "ادعولي بالشفاء انا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري يارب اشفيني".

اعتماد خورشيد شاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست معمل اعتماد خورشيد للطبع والتحميض.