- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي
أعلن الفنان أحمد السعدني، مواعيد عرض مسلسله الجديد "شبر ميه"، المقرر عرضه على قناة "DMC
وشارك "السعدني" جمهوره، بصورة للبوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا: " "شبر ميه مواعيد العرض من اليوم ٨ مساءً على DMC".
مسلسل "شبر ميه" ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، وتأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يعلن مواعيد عرض مسلسه "شبر مية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.