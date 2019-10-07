أحمد السعدني يعلن مواعيد عرض مسلسه "شبر مية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

أعلن الفنان أحمد السعدني، مواعيد عرض مسلسله الجديد "شبر ميه"، المقرر عرضه على قناة "DMC

وشارك "السعدني" جمهوره، بصورة للبوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا: " "شبر ميه مواعيد العرض من اليوم ٨ مساءً على DMC".

مسلسل "شبر ميه" ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، وتأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت