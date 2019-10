الممثل الأمريكي بويد هولبروك في لقاء خاص حول فيلمه الجديد In the Shadow of the Moon

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - متى كانت آخر مرة شاهدت فيها فليمًا جعلك تفكر، وتتجادل مع أصدقائك حول تفسيره ونهايته، بل وتراهنهم على حبكة النهاية؟ فيلم يدفعك للتخمين والتركيز والتحديق في الشاشة؛ بحثًا عن تفاصيل تحل لك اللغز.



هذا ما أطلقته نتفليكس منذ أيام، إنه فيلم " In the Shadow of the Moon" الذي يصعب مقاومته، خاصة إن كنت من محبي أفلام الخيال العلمي والجريمة والتشويق، فأنت على موعد مع ساعتين من السفر عبر الزمن، راكضة وراء قاتل متسلسل يظهر ليوم واحد فقط كل ٧ أعوام، يعود حتى وإن دفنت جثته بيديك!







فيلم " In the Shadow of the Moon" من بطولة «Boyd Holbrook» الشهير بدور الضابط في مسلسل «Narcos» واسع الشعبية، جنبًا إلى جنب مع «Michael C. Hall»، وهو بطل مسلسل الرعب الشهير «Dexter»، والذي يعود إلى عالم السينما بعد نجاح ساحق لمسلسله الذي دام تصويره أكثر من ٩ أعوام.



In the Shadow of the Moon





وعلى عكس الفكرة التي خطرت ببالك، فـ«مايكل» لن يلعب دور القاتل المتسلسل هذه المرة، بل تقوم بدوره النجمة الأسترالية «كليوباترا»، والتي ركضت عبر ٢٧ عامًا، وهي الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم، حيث يبدأ الفيلم في نهاية الثمانينات، لتجري آخر مشاهده في عام ٢٠١٥.



يحمل فيلم " In the Shadow of the Moon" الكثير من التفاصيل والأفكار التي تجعلك تفكر، يضغط على رعبنا الدائم من نتائج أفعالنا، وخوفنا الأزلي من الندم على شيء ما، تلك الميزة الخيالية التي توقعنا في غرام أفلام السفر عبر الزمن، وهي القدرة على تصحيح أخطائنا، وتجنب أقدارنا المؤلمة، العودة لإنقاذ علاقة عاطفية، أو منع كارثة.



In the Shadow of the Moon





قال «بويد هولبروك»: تمر شخصيتي في فيلم " In the Shadow of the Moon" بالكثير من التحديات والصراعات والظروف النفسية الصعبة، تتغير على مدار ٢٧ عامًا، ويتصارع مع فكرته عن الحياة ومبادئه، كان لدي الكثير لأفكر فيه، لأندمج في تلك الشخصية.



