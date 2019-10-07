فيديو: ستموت في العشرين يبحث عن جائزة جديدة في مهرجان مومباي السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مومباي السينمائي، اختيار الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ20، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 - 24 أكتوبر الجاري.

الفيلم مقتبَس عن رواية "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب السوداني حمور زيادة، الحاصل على جائزة «نجيب محفوظ» في عام 2014، وتدور أحداثه حول الطفل مزمل، تذهب به أمه إلى «الشيخ» لمباركته، وهي من العادات والطقوس في البيئة التي يغلب عليها نزعة التدين، ليتنبأ أحد حواريي الشيخ بموت الطفل في العشرين من عمره.

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نبوءة موت مزمل أصبحت تلاحقه كظلّه، لا يستطيع الفكاك منها، الكل يصدقها ويرددها، رفاقه الصبية يطلقون عليه ود الموت»، نساء القرية عندما يزرن أمه يربتن على رأسه في حنو: يا مسكين، تموت صبيّاً... الدنيا خربانة، حتى السيارات المارة بالقرية يشير راكبوها إلى البيوت المتناثرة ويرددون: هذه قرية مزمل الذي سيموت يوم يكمل عامه العشرين، وتلعب الصدفة دوراً كبيراً في أن تجمع مزمل بسليمان، المصور السينمائي المتقدم في السن، الذي يتورط مع مزمل ونبوءته وكل القرية في سبيل إفشال تلك النبوءة.

يذكر أن فيلم "ستموت في العشرين" شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصد جائزة أسد المستقبل كأفضل عمل أول، كما فاز الفيلم مؤخرًا بجائزة مهرجان الجونة السينمائي لأفضل فيلم والجائزة الأولى من مؤسسة "أدفنتاج" بمدينة البندقية الإيطالية التي تُمنَح للأفلام الروائية الأكثر تأثيراً.

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