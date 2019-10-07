فيلم الحد الساعة خمسة ممثل مصر في مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - ينافس الفيلم القصير الحد الساعة خمسة للمخرج شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر.

ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، حيث تدور أحداثه حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة.. يضعها خيري في لحظة إختيار تزيد من حيرتها.. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي روائي- تسجيلي.

ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، المخرج خيري بشارة، النجمة أيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions وAfrica film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.

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